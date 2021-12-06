حميدتي ومناوي يوجهان بحسم التفلتات بغرب دارفور





علمت (الصيحة) أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي هاتفا لجنة السلم والصلح في أحداث ولاية غرب دارفور.

وجدد حميدتي ومناوي دعمهما للجنة، وشددا على ضرورة حسم التلفتات ومحاسبة الجناه بشكل حاسم.

وطبقاً لمعلومات الصحيفة دفع قائد الدعم السريع بقوه قوامها (60) عربة وصلت منطقة الأحداث في كرينك مساء أمس.

وانخرطت لجنة السلم والصلح في اجتماعات مع الأطراف والإدارات الأهلية في الجنينة والأعيان والشباب لنزع فتيل الاقتتال.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وفود من المسيرية “جبل والعرب” و”المساليت” وأشرفت مع والي ولاية غرب دارفور على تمشيط الطريق الرابط بين الجنينة وزالنجي وتأمينه.

وأكد رئيس اللجنه العقيد موسي حامد أمبيلو للمجتمعين على ضرورة الصلح والقبض على الجناه ومحاسبتهم وضرورة انفاذ القانون مهما كانت الأسباب.

وتلقت اللجنه تنوير من نائب رئيس اللجنة يحي حسن نيل الذي يقود وفد اللجنة الذي يطوف على مناطق دار زغاوه.

وستنتقل اللجنة إلى مدينة سربا بعد يومين لبدء مؤتمر الصلح في مناطق جبل مون

يذكر أن اللجنة التي تكونت تم تشكيلها بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم و رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوى و رئيس تجمع قوى التحرير الطاهر حجر.

الصيحة