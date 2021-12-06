الدعم السريع بشرق دارفور : قواتنا منتشرة في كل المحليات





ترأس قائد قطاع شرق دارفور بقوات الدعم السريع ورئيس آلية فتح المراحيل والصوانى وتأمين الموسم الزراعي العميد حسين منزول الاجتماع الدوري للآليه المنعقد برئاسة قطاع قوات الدعم السريع.

وأكد منزول أن هذا الموسم من أكثر المواسم الزراعية هدوء واستقرارا بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات النظامية وتجاوب المواطنين مع قرارات لجنة الأمن.

وقال ان قوات الدعم السريع تنتشر في كل محليات الولاية حفظاً للأمن واستقرار الولاية. من جهتهم ثمن أعضاء الآلية الدور المتعاظم الذي لعبته قوات الدعم السريع في تأمين موسم الحصاد الذي انعكس إيجاباً على نجاح موسم هذا العام.

الصيحة