إحصائية جديدة لإصابات ووفيات كورونا





أظهر تقرير فيروس كورونا للحالات المشتبه والمؤكدة لليوم الإثنين تسجيل (99) إصابة بفيروس كورونا من ضمنها إصابة (9) مسافرين.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات تتوزع بين (71) حالة بولاية الخرطوم، و(11) بنهر النيل، (6) بالشمالية، و(6) بولاية القضارف، (2) في ولاية جنوب دارفور، وحالة إصابة واحدة بولايات النيل الأبيض والجزيرة، وشمال دارفور.

وأشار التقرير إلى تسجيل (9) وفيات منها وفاة واحدة بولاية القضارف و(2) بالولاية الشمالية، و(3) بولاية نهر النيل، (3) بولاية كسلا، فضلا عن تعافي (15) حالة.

وناشدت وزارة الصحة الإتحادية بضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات والتبليغ الفوري في حالة ظهور والأعراض، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية وعدم المصافحة والتباعد الإجتماعي.

الصيحة