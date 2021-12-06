البرهان: حريصون على الإحتفاظ بعلاقات طبيعية مع كل الدول





أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص السودان على الإحتفاظ بعلاقات طبيعية مع كل الدول الصديقة والشقيقة.

واستقبل البرهان اليوم بمكتبه سفير جمهورية روسيا الإتحادية بالخرطوم فلاديمير جيلتوف. وتطرق اللقاء لمسار العلاقات السودانية الروسية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وأشاد البرهان بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وموسكو.

من جانبه أعرب السفير الروسي عن أمله في أن تخطو علاقات البلدين لمستويات أفضل تعود بالمنفعة المشتركة للشعبين.

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