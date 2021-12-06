لجان مقاومة تعلن تعرض مواكبها لهجوم بالسلاح الأبيض و الحجارة





قالت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق إن مواكبها تعرضت لهجوم من قبل عصابات تستخدم السلاح الأبيض و الحجارة.

و أوضحت التنسيقية في بيان الاثنين أن المهاجمين تم إنزالهم من قبل بص في شارع الستين مشيرةً إلى أنها محاولة لتفريق الموكب.

و أضافت ” لكن هيهات لهم من مناهلم فقد تصدت لهم جموع الثوار ببسالة وقامت بإرجاعهم وكسر سوء فعلهم”.

و أدانت التنسيقية الفعل مؤكدةً أن ذلك لن يثنيها عن المواصلة في درب النضال و الثورة ، و أضافت “نؤكد إستمرار قيام فعاليات اليوم كما هو معلن إنتهاءاً بإعتصام اليوم الواحد في ميدان الشهيد عباس فرح”.

باج نيوز