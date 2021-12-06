وسام النيلين من البرهان لـ”رافدندرا براساد جاسوال”





منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، سفير الهند لدى السودان رافدندرا براساد جاسوال، وسام النيلين من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله.

وأعرب البرهان عن سعادته، بمستوى العلاقات المتينة والمتطوّرة بين السودان والهند فى مختلف المجالات.

وأوضح السفير فى تصريح صحفى، أن العلاقات السودانية الهندية علاقات تاريخية ومتجذرة، على المستويين الرسمى والشعبى.

وأشار السفير إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين فى مجالات الاستثمار، لافتا إلى الفرص الواعدة، التى تتطلّب زيادة هذه الاستثمارات وتسريع وتيرتها، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة بعد أنّ أصبح السودان قبلة للإستثمارات الهندية.

باج نيوز