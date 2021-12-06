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لجنة الأطباء تعلن مقتل (48) مواطن بغرب دارفور
قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع ٤٨ حالة وفاة بالرصاص الحي وعدد كبير من الإصابات نتيجة الصراع الدامي بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور.
و دعت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” الاثنين المواطنين بالمحلية إلى تحكيم صوت العقل و تفويت الفرصة على من وصفتهم بالانقلابيين و مليشياتهم المتفلتة الساعية إلى إحداث فوضى بالبلاد و استسهال التقتيل الممنهج للتغطية على جرائمهم تجاه العزل في العاصمة و الأقاليم_على حد تعبير البيان.
و أضافت “ستتناول اللجنة لاحقاً أحداث كِرينِك في تقرير مفصَّل بعد الإطلاع على التقارير الكاملة من فرعياتنا بالاقليم”.
باج نيوز