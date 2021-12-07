توقعات بفشل العروة الشتوية بالجزيرة





اشتكى مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل، من استمرار معاناتهم، نتيجة لعدم توفر الآليات، مما تسبب في عطش محاصيل العروة الشتوية خاصة محصول القمح ، في وقت أقرت فيه ادارة مشروع الجزيرة والمناقل بخطورة الموقف، وطالب المدير الزراعي لاقسام الجزيرة، المهندس عثمان السماني بضرورة ادخال آليات للمشروع لانقاذ الموسم الشتوي. وقال في تصريح للجريدة: أي فدان لا يستغل تتضرر منه الدولة والمزارع، وسيكون خصما من ربط الدولة المقرر، مما يستدعي سد عجز القمح من الخارج بالعملات الاجنبية، وأشار للتكلفة التي وصفها بالعالية لزراعة الفدان.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة