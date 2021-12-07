الشمالية تشرع في إجراءات تجارة الحدود مع مصر وليبيا





عقدت اللجنة العليا لتجارة الحدود بالولاية الشمالية، اجتماعا برئاسة امين عام الحكومة، حسن تاج الدين عائس، حيث تلقى الاجتماع تنويراً من مفوض التجارة بالولاية حول الترتيبات التي تمت للشروع في إجراءات تجارة الحدود بين الولاية ودولتي مصر وليبيا، كما بحث الاجتماع تحديد المسارات وتأمين طريق المثلث، الكفرة دنقلا وارقين دنقلا.

وأكد الأمين العام للحكومة ان الحكومة تعول كثيرا على تجارة الحدود في توفير السلع والخدمات لمصلحة اهل الولاية >

في السياق أوضح مفوض التجارة بالولاية، لطفي عبد الله، في تصريح لسونا انه تم الشروع في تنفيذ إجراءات تجارة الحدود بمنح عدد ١٤ تاجرا تصاديق لواردات مواد بترولية وسلع تموينية مشيرا إلى تخصيص موقع في دنقلا لعرض البضائع الواردة للبيع المباشر للمواطنين دون وسطاء.

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