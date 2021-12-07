انخفاض كبير في أسعار محصولين





بورصة أسواق محاصيل القضارف استقبلت عدد 30380 جوال سمسم تم عرضها عبر المزاد العلني تم بيع عدد (600) جوال منها فيما تم رفض بيع عدد (29780) جوال لانخفاض الأسعار.

أفادت تقارير صحافية، الثلاثاء، أنّ سعر محصول السمسم النقدي، شهد انخفاضًا ببورصة أسواق محاصيل القضارف.

وقالت التقارير إنّ قنطار السمسم بلغ 22500 جنيهًا، مقارنةً بـ”26000″ جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأوضحت التقارير أنّ محصول الدخن الأحمر انخفض إلى 37000 جنيهًا للأردب مقارنةً مع 42000 للأردب في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أنّ محصول الذرة الجديد بلغ 21500 جنيهًا للأردب مقارنةً مع 19 ألف جنيه.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، أنّ الانخفاض في الأسعار يجئ على خلفية الوارد اليومي الكبير من المحاصيل.

باج نيوز