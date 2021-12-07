المؤتمر السوداني: حمدوك فارق خط الحرية والتغيير والشارع





أكد الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر السوداني نورالدين بابكر أن الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان زاد المشهد تعقيدا وهو باطل وإنقلاب على السلطة في السودان وخرق للوثيقة الدستورية.

وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان الاتفاق عمل على شرعنة الانقلاب وبنود الاتفاق من حيث المضمون لاتساوي الحبر الذي كتبت به.

واضاف أن قوى الحرية والتغيير لديها تفويض ثوري من الشارع السوداني، مؤكدا أن حمدوك لم يدين الانقلاب وفارق خط الحرية والتغيير والشارع السوداني.

وقال بابكر ان الحكومة التي تم حلها هي اكثر حكومة مثلت السودانين منذ الاستقلال.

وطالب حمدوك بنفض يده من الاتفاق السياسي الذي سيوصل البلاد إلى هيمنة العسكرين على السلطة، مؤكدا ان حزب المؤتمر السوداني يعمل على تكوين اكبر جبهة شعبية لمناهضة هذا الانقلاب، مشيرا الى ان تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة شئ مضر حتى للمؤسسة العسكرية نفسها.

وقال بابكر ” لابديل للتحول المدني الديموقراطي سوى التحول المدني الديموقراطي” .

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