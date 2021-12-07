حريق هائل داخل سجن في دولة إفريقية.. 38 قتيلا وعشرات الجرحى





قتل 38 شخصا في حريق هائل اندلع في سجن مكتظ في بوروندي، الثلاثاء، وفق ما أعلن نائب الرئيس بروسبر بازومبانزا الذي توجه لزيارة المكان.

وأصيب 69 شخصا بجروح خطيرة في الحريق الذي اندلع في المنشأة في غيتيغا، العاصمة السياسية للبلد الواقع في شرق إفريقيا.

وقال عدد من الشهود بحسب وكالة رويترز، الثلاثاء، إنّ النيران أتت بالكامل على أقسام من هذا السجن المكتظ، الذي كان يؤوي 1539 سجيناً (وطاقته الاستيعابية 400) في نهاية نوفمبر، بحسب إحصاء إدارة السجن.

وأوضح هؤلاء الشهود أن “النيران الهائلة” اندلعت حوالي الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ)، مباغتة الموقوفين أثناء نومهم.

وقال أحد المحتجزين: “بدأنا الصراخ بأننا سنحرق أحياء عندما رأينا ألسنة اللهب تتصاعد، لكن رجال الشرطة رفضوا فتح أبواب قسمنا قائلين هذه هي الأوامر التي تلقيناها”.

وأضاف: “لا أعرف كيف تمكنت من الهرب، لكن سجناء احترقوا بالكامل”.

باج نيوز