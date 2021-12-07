بنك السودان يبيع الدولار ب 449 جنيها في مزاده الخامس عشر





وسط قبول عالي من المصارف إنطلقت يوم الثلاثاء7 ديسمبر 2021م فعاليات المزاد الخامس عشر للنقد الأجنبي رقم 7/2021 بمباني البنك المركزي بقيمة 50 مليون دولار ، حيث شارك فيه حوالى 16 بنكاً ، وبلغت الطلبات المستلمة 49 طلباً.

كما بلغت عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 40 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 9,397,0946055 مليون دولار علما بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار، وإجمالي المبلغ الذي تم تخصيصه 7,544,954.1267 .مليون دولارا ، كما أن أسباب إستبعاد الطلبات شملت عدم الإلتزام بضوابط الإستيراد أو عدم الإلتزام بضوابط المزاد الخاصة بالإستيراد أو عدم تطابق البيانات.

كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 449.65 دولار أمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 425 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن هذه المزادات التي ينظمها البنك المركزي تأتي إنفاذا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لإستقرار سعر الصرف.