سيدة سودانية تشكو: زوجي (مغترب) وأعاني بسبب (شهوتي) العالية جداً.. جربت الصيام ولم ينفع  فماذا أفعل؟ ومتابعون: يجب أن لا يغيب الرجل عن زوجته أكثر 4 أشهر

وتابعت الزوجة: زوجي مابقدر ياخدنا معه وبجي مره كل سنة او سنتين لمدة شهر فقط, الآن انا عايزة حل او علاج او اي شيء علماً بأنني جربت أصوم والحال في حاله.

وختمت استشارتها قائلة: عايزة حلول والحمد لله لم يحصل أن غلطت ولا ح اغلط بس عايزه منكم تدوني حلول وتدعو لي ربنا يصلح حالي وييسر لي زوجي الاستقرار).