سيدة سودانية تشكو: زوجي (مغترب) وأعاني بسبب (شهوتي) العالية جداً.. جربت الصيام ولم ينفع  فماذا أفعل؟ ومتابعون: يجب أن لا يغيب الرجل عن زوجته أكثر 4 أشهر

أثارت استشارة عاطفية لإحدى السيدات عبر إحدى القروبات المتخصصة في نشر استشارات الأعضاء العاطفية والذي ينشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
السيدة قالت في استشارتها التي تابعتها ورصدتها محررة موقع النيلين: ( أقسم بالله اقول الحق..انا متزوجه وعمري ٢٧ سنة وعندي أطفال, مشكلتي أن زوجي مسافر في بلاد الغربة و أنا أعاني بسبب شهوتي العالية جداً حتى لو مافي مثيرات وبشغل نفسي بالمسؤوليات والعيال لكن برضو شهوتي مسيطرة على).
وتابعت الزوجة: زوجي مابقدر ياخدنا معه وبجي مره كل سنة او سنتين لمدة شهر فقط, الآن انا عايزة حل او علاج او اي شيء علماً بأنني جربت أصوم والحال في حاله.
وختمت استشارتها قائلة: عايزة حلول والحمد لله لم يحصل أن غلطت ولا ح اغلط بس عايزه منكم تدوني حلول وتدعو لي ربنا يصلح حالي وييسر لي زوجي الاستقرار).
عدد من المتابعون للاستشارة حملوا زوجها مسؤولية ما يحدث لزوجته وأكدوا له أنه لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر مهما كانت الأسباب, لكن البعض ردوا عليهم بأن المشاغل والالتزامات وضغوطات الحياة قد تجبر المغتربين للضغط على أنفسهم والبقاء في الغربة ليس حبا فيها ولكن طمعا في توفير حياة كريمة لأسرهم.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين