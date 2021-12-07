صورة مُعبرة تظهِر تفاني “شرطي مرور” في عمله تثير إعجاب رواد منصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، صورة مُعبرة لاقت إعجابا واسعاً، التقطت من أحد شوارع الخرطوم، أظهرت مدى تفاني “شرطي مرور” في عمله.

والتقطت الصورة يوم الأحد الماضي، لشرطي مرور عند إشارة التيجاني الماحي، وهو يستعين بشاحنة للصعود عليها لإصلاح إشارة مرور متعطلة.

و كتب أحد مستخدمي فيسبوك: في صباح يوم الأحد وانا خارج في الشارع تقاطع التيجاني الماحي، كانت إشارة المرور مكسورة واقعة، جاء صاحب شاحنة قلاب وقف في الاستوب، توجه إليه شرطي المرور، اعتقدت في بادىء الأمر سيحرر له مخالفة، لكن فجأة استعدل صاحب الشاحنة عربته، ووأوقفها بالخلف قرب الإشارة.

بينما استلف شرطي المرور”زردية” من صاحب ركشة قريبة، وصعد على ظهر الشاحنة، وقام بإصلاح الإشارة.

الخرطوم: (كوش نيوز)