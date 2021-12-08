تجمع الصيادلة يدفع بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة للاحتجاج على موقف البعثة الداعم للانقلاب





دفع تجمع الصيادلة المهنيين أمس بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة مبعوثه الخاص للسودان. وقال تجمع الصيادلة في تصريح صحفي أمس “تقدمنا بمذكرة للأمين العام للأمم المتحدة إلحاقاً للوقفة الاحتجاجية التي نظمناها أمام مقر البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس) احتجاجاً على موقف البعثة الداعم للانقلاب، وتم تسليمه مذكرة تفصيلية تبين رأينا في دعم الانقلاب بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ورئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، وبيّنا أن هذا الدعم يعني بكل وضوح وقوفهم ضد تطلعات الشعب السوداني الذي يرفض الانقلاب.

وأشار التجمع الى أن المذكرة أوضحت أوجه التعارض بين مواقف البعثة وبين رغبة الشعب السوداني ومواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضادها مع مبادئ البعثة ولفت الى أن المذكرة استنكرت تصريحات مسؤولي البعثة ومواقفهم المضادة لطموحات الشارع السوداني وطالبت بالتراجع عن دعم الانقلاب والوقوف مع خيارات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وفق وضع دستوري جديد يحقق المدنية الكاملة .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة