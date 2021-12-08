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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2021/12/08
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 452.00جنيه
الريال السعودي : 120.53جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 506.24 جنيه
الدرهم الإماراتي : 123.83جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 123.90 جنيه
الجنيه الإسترليني : 596.64جنيه
الجنيه المصري : 28.84جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2021/12/08
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