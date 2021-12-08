ترتيبات داخل ”الشعبية” وتوقّعات بمغادرة عرمان





أفادت تقارير صحافية، الأربعاء، أنّ رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، عاد إلى البلاد بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لعاصمة جولة جنوب السودان جوبا.

وقالت صحيفة اليوم التالي الصادرة، الأربعاء، إنّ زيارة عقار إلى جوبا تمّت بغرض ترتيب أوضاع قواته وتمهيدًا لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأكّدت الصحيفة أنّ”الشعبية شمال” ترتّب لتغييرات مرتقبة داخل الحركة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت المصادر أنّ القائد مالك عقار دعا إلى اجتماعٍ عاجلٍ عقب عودته مباشرة من جوبا لتنوير منسوبيه بما دار في زيارته للجنوب وتوقّعت أنّ يقوم نائب رئيس الحركة ياسر عرمان بتقديم استقالته استباقًا للقرارات المرتقبة لرئيس الشعبية شمال مالك عقار الحركة.

باج نيوز