إكتمال التسليم و التسلم بين النائب العام الجدبد و السابق





جرت بمباني النيابة العامة الاربعاءإجراءات التسليم والتسلم بين النائب العام المكلف السابق مولانا / مبارك محمود عثمان والنائب العام المكلف مولانا / خليفه أحمد خليفه بعد صدور قرار بتكليفه من مجلس السيادة الإنتقالي ، وشملت إجراءات التسليم والتسلم كل الملفات والعهد .

واثني النائب العام السابق مولانا / مبارك محمود عثمان عقب إجراءات التسليم والتسلم علي النائب العام المكلف مولانا / خليفه أحمد خليفه وإعتبره من أميز رؤساء النيابة ويتمتع بصفات كثيرة تؤهله لقيادة النيابة العامة في المرحله المقبلة مشيراً الي انه إختيار صادف أهله بإعتباره أحد أبناء النيابة العامة وعمل في عدد من الولايات المختلفة في ظروف مختلفه ومعقده أكسبته مهارات إضافية عالية في العمل الجنائي وإدارة الملفات الكبيرة.

وناشد مولانا مبارك وفق ( سونا) جميع الأجهزة السيادية والمسانده وأعضاء النيابة العامة إلى تقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للنائب العام المكلف حتى يضطلع بواجباته ومهامه من أجل الحفاظ علي إستقلالية النيابة العامة بإعتبارها رأس الرمح في عملية التغيير الإجتماعي، معلناً مساندته ودعمه الكامل له ، مؤكداً انه علي ثقة بانه سيسعي بجد وإجتهاد لإيصال كافة ملفات القضايا للقضاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)