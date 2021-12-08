النيابة: لا أطفال بحراسات الشرطة





نفت رئيس نيابات الطفل سلوى خليل، وجود أطفال بحراسات الشرطة حالياً ما عدا الذين لديهم بلاغات جنائية ضدهم قيد التحقيق.

واجتمع الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة عبد القادر عبد الله أبوه اليوم، مع رئيس نيابات الطفل سلوى خليل ووكيل أعلى نيابات الطفل حنان أحمد.

وتناول الإجتماع بحسب وكالة السودان للأنباء، الأخبار التي وردت في وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود أطفال بحراسات الشرطة أثناء حراك المواكب السلمية في ولاية الخرطوم مؤخراً.

وأوصى الإجتماع بضرورة تكوين لجنة مصغرة لمراجعة قانون الطفل الجديد ومواءمته مع الإتفاقيات الدولية والمواثيق الإقليمية التي صادق عليها السودان في مجال حقوق الطفل.

وأكد أبو على دور المجلس في حماية ورعاية حقوق الأطفال، داعياً إلى عدم الزج بهم في أعمال العنف والشغب التي تعرِّض حياتهم للخطر وذلك من أجل مصلحة الطفل، موضحاً أن استقطاب الأطفال في المظاهرات عمل مشين يعاقب عليه القانون الجنائي وقانون الطفل لعام 2010م بعقوبات صارمة.

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