بالفيديو: “مودة الحنينة” تعود لإثارة الجدل وتشعل منصات التواصل.. شاهد مافعلته برفقة مجموعة شباب





عادت المطربة مودة الحنينة لإثارة الجدل مرة أخري وذلك من خلال حفل غنائي ظهرت فيه برفقة مجموعة من الشباب وهم يقدمون وصلة رقص بطريقة لفتت انتباه رواد مواقع التواصل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) كانت المطربة مودة، قد ذكرت في إحدي البرامج التلفزيونية إنها اعتزلت الرقص وتوقفت عنه لأسبابها الخاصة ولكن عندما ظهرت في ذلك الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تغني وترقص برفقة هؤلاء الشباب لم تترك شيئا يقال، سوى تعليق ساخر نقلته محررة (كوش نيوز) نصا من بعض الناشطين يقول: (النسى قديمو تاه).

يذكر ان مودة الحنينة اشتهرت بتقديم رقصاتها المتفردة و المثيرة للجدل، حيث كانت من اقوى اعمالها انتشارا وظهورا الاغنية الضجة (نورا ).

الخرطوم : (كوش نيوز)