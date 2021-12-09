حسين خوجلي يعلن عـن جدول مليونيات ديسمـبر





اعلن الاستاذ حسين خوجلي، على صفحته جدولاً لمليونيات ديسمبر، قائلاً:

تعلن لجان مقاومة الهتاف ومناصرة القِطاف عن جدول التظاهرات الديسمبرية:

1/ مليونية 15 ديسمبر لمحاربة الجريمة المنظمة والمعتادة وإزالة الأذى عن وجه الخرطوم تحت شعار : (معاً لإزالة الأوغاد والأنقاض) .

2/ مليونية 20 ديسمبر لإيواء وتبني الأطفال المشردين تحت شعار : (إن شعباً ينام وأطفالهُ جوعى وخائفين في جوف المجاري، شعبٌ لا يستحق رحمة السماءِ ولا احترام التاريخ).

3/ مليونية 30 ديسمبر مليونية الأماجد والماجدات لاستئصال الغيبوبة والمخدرات تحت شعار : (إن شباباً تغيبُ المخابرات الأجنبية عقوله بالأقراص المسمومة، شبابٌ لا يستحق الثورة ولا التغيير ولا الحياة).

وصدق الشاهد حين قال: (لو كان الصياحُ يفيد الديكة لحلقت كالنسور فوق قنانِ الجبال، ولو كان الصراخُ يفيد الدجاج لرفرف طليقاً مثل النوارس). “حـسين خـوجـلي”

الخرطوم: (كوش نيوز)