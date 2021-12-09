الجبهة الثورية: الحركات ليست معصومة من الخطأ ووجود السلاح بيد الأفراد أجّج الصراعات





قال مقرِّر الجبهة الثورية محمد إسماعيل، إن ما يحدث حالياً من صراعات قبلية في دارفور عبارة عن إشكالات قديمة متجددة لكنها في كل مرة تأخذ طابعاً آخر.

وأكد في تصريح لـ(الصيحة)، أن وجود السلاح بيد الأفراد أو الحركات المسلحة أدى إلى تأجيج الأوضاع وجعلها تستفحل، وأقرّ بأنّ الحركات ليست معصومة من الخطأ، وقال “لكن الطابع القبلي يجعل الفرد يحمل سلاحه بصفة شخصية وليس بتوجيه من قيادات الحركات فيعتبر الأمر تصرفاً فردياً”. وعزا إسماعيل السبب الأساسي وراء الصراعات القبلية هو عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية وعدم الالتزام بجدول تنفيذها، وأكد أن كل المناطق بها سلاح غير مُقنّن، ودعا إلى جمع السلاح والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة