أعداد كبيرة .. هجرة طلابية للدراسة بالخارج





حذّر خبير في مجال قبول الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية، مسؤول مؤسسة أنوار المستقبل لخدمات التعليم العالي مؤيد علي سالم الطلاب السودانيين من مغبة الوقوع في شباك سماسرة التعليم العالي وتسفير الطلاب للدراسة بمصر لجهة كثرة حالات الاحتيال.

وقال مؤيد بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة اليوم الخميس إنّ هناك إقبال كثيف من الطلاب والطالبات السودانيات على وجه الخصوص للالتحاق بجامعات مصرية حكومية نظرًا لعدم استقرار الدراسة في الجامعات السودانية والتعقيدات السياسية التي ألقت بظلالٍ سالبةٍ على التعليم فضلاً عن قلّة مصروفات الدراسة بمصر مقارنةً بالبلاد.

ونوّه سالم إلى أنّ مصروفات القبول للطلاب السودانيين بمصر تختلف كثيرًا عن الطلاب الأجانب وكشف عن ارتّفاع الإقبال على كليات الطب والهندسة والدراسات الإنسانية من قبل الطلاب السودانيين.

وأعلن أنّ الجهات التعليمية في مصر بدأت في استلام شهادات الناجحين في امتحانات الشهادة السودانية توطئةً للإعلان الرسمي لإجراءات القبول المرجّح أنّ تنتظم في منتصف يناير المقبل.

ونصح مؤيد الطلاب الذين يسعون إلى الدراسة بمصر بتسليم الشهادات للجهات المختصة في مصر والتأكّد من قبولهم قبل السفر إلى القاهرة لتجنّب تكبّدهم خسائر فادحة.

باج نيوز