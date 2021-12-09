المؤتمر السوداني: مستمرون في التصعيد والاتفاق السياسي لن يجد اعترافاً من الحزب





قال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر, إن حزبه ليست لديه أي خطوات لها علاقة بالاتفاق السياسي الذي تم ما بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وأكد بابكر لـ(الصيحة), عزمهم على مواصلة التصعيد وإسقاط الانقلاب والاتفاق السياسي واستئناف الفترة الانتقالية بالحكم المدني، ونفى ما تردّد حول التحاق قيادات من الحزب بترتيبات الاتفاق السياسي، وأضاف “الحزب موقفه ثابتٌ برفض الاتفاق ولن يجد اعترافاً منهم”.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة