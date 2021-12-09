الخرطوم توجه بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات تجاه المتلاعبين في الغاز





أجرى والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، مراجعة شاملة لعملية توزيع غاز المنازل وغاز المخابز، بداية من استلامه من وزارة النفط عبر الشركات المعتمدة إلى مرحلة التوزيع للمستهلك عبر الوكلاء.

وشدّد الوالي لدى اجتماعه بكافة ذوي الصلة بالغاز اليوم، على ضرورة التأكد من سلامة قنوات توزيع الغاز عبر الوكلاء حتى وصوله للمستهلك، ومنع تهريبه خارج القنوات الرسمية ومحاربة المتاجرين بقوت المواطنين.

وطالب الجهات الأمنية والرقابية المشرفة على توزيع الغاز بتكثيف جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل متلاعب في الغاز.

وأشار الوالي إلى توجيهات سابقة للمحليات بحصر ومراجعة وكلاء الغاز في الأحياء والتأكد من مدى التزامها بالتوزيع والمواصفات الاشتراطات.

واستمع الوالي المكلف، إلى معوقات عمل الشركات التي تمثلت في ضعف قيمة الترحيل وتأخر استلام الحصة المخصصة لكل شركة من المستودعات الرئيسة، ووعد بعقد لقاءات مشتركة مع الجهات الاتحادية المعنية لوضع الحلول المناسبة لضمان استمرار تدفق الغاز في أحياء الولاية دون انقطاع.

يذكر أن الاجتماع حضره مدير إدارة النقل العام والبترول بالولاية ومدير قطاع البترول وممثلين للجنة العليا للمحروقات والشركات العاملة المعتمدة في توزيع الغاز.

الصيحة