الهادي إدريس: خطة محكمة لاستعادة الأمن والاستقرار بدارفور





تلّقى عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس، تنويراً مفصلاً عن الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور وحجم التحديات التي تواجه الإقليم ومقترحات التعامل معها، مشدّداً على ضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة.

واطلع إدريس خلال لقائه حاكم إقليم دارفور المكلف د. محمد عيسى عليو، بالقصر الجمهوري اليوم، على نتائج زياراته لولايات دارفور الخمس والتي استمرت لمدة ثلاثة اسابيع، مؤكداً حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على استتباب الأمن والاستقرار بإقليم دارفور.

وقال إن هنالك خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم، تنفذها قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح والشرطة.

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