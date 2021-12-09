صلاح الدين عووضه: تقرير سري كان له دور في مباركة أمريكا لخطوة البرهان





عاجل !!

تسربت إلي الآن..

معلومة مهمة عن تقرير سري كان له دور في مباركة أمريكا لخطوة البرهان..

وهي المباركة التي ذكرتها سلفاً..

ولكني لم أكن على علم بالتأثير المباشر لهذا التقرير على الإدارة الأمريكية..

وسوف أشير لهذا الموضوع في كلمة ورقية بإذن الله..

ولكني أقول الآن – وفي عجالة – أنه يمكن تلخيصه في كلمات قليلة ومقتضبة..

وهي : هؤلاء يعبثون بالثورة…وبكل شيء..

وعبارة كل شيء هذه تتضمن – إلى أن نشرح – مصالح أمريكا نفسها..

أو يمكننا أن نقول إنه تقرير مفتاحي..

ونلخص الأمر بكلمة واحدة نتخيلها مكتوبة على جانبي مفتاح سري وسحري:

يعبثــــــون !!.

خاطرة عجلى

صلاح الدين عووضه