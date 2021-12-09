شاهد: إطلالة ساحرة للمطربة “رؤي محمد نعيم” تنال الإعجاب على منصات التواصل





حصدت النجمة رؤي محمد نعيم سعد، عدداً من الإعجابات على منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد تداول صورة خاصة بها وهي بنيولوك ومظهر أنيق .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز)، فقد أبدي عدد من جمهور ومتابعي المطربة رؤي محمد نعيم سعد الإعجاب بالنيولوك الجديد الذي ظهرت به وفاجأت من خلاله جمهورها، الذي اندهش من التغيير الذي حدث لها عقب خضوعها لنيولوك جديد أجرته لها إحدي خبيرات التجميل الشهيرات بعملهن المميز الذي يلاقي إعجاباً واسعاً.

الخرطوم:(كوش نيوز )