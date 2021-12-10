الدولار يستقر مقابل الجنيه السوداني في أسواق المال بالخرطوم لنحو 6 أشهر متتالية





استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود بالخرطوم لنحو ستة أشهر متتالية، يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 مع ختام تعاملات الأسبوع وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 451.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 120.25 جنيه في السوق الموازي، وهي الأسعار السائدة تقريباً منذ شهر يونيو 2021،

وتراوحت الأسعار التي تقدمها البنوك خلال الأسبوع الحالي، بين 447-449 جنيه للدولار بفارق طفيف من أسعار السوق الموازية في السودان.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 م، وجاء السعر 436.27850 للدولار وهو بحسب رصد كوش أقل من سعر يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 الذي بلغ 436.27870 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

الخرطوم (كوش نيوز)