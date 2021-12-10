شاهد بالصور: مُطربة سودانية تظهر بازياء خادشة وتثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور تخص إحدي (القونات) السودانيات وهي ترتدي بنطلون محزق يظهر مفاتن جسمها بالكامل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت المطربة ضجة بمنصات التواصل عقب رؤية صورها التي وصفت من قبل الناشطين ب(شبه العارية).

عدد من المتابعين انتقدوا المطربة وطريقة لبسها، مشيرين إلى أن معظم المطربات في الساحة أصبحن يميلن إلى إرتداء الازياء الخادشة للحياء والمثيرة كنوع من الأناقة ولفت الإنتباه بالاضافة، وبغرض زيادة عدد جمهورها من الشباب من خلال الصور المثيرة التي تلاقي انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

الخرطوم :(كوش نيوز)