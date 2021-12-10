زراعة 70 ألف فدان بالقمح بمشروع حلفا الزراعي





قال مدير هيئة حلفا الجديدة الزراعية ، المهندس محمد عبده محمد إن إدارة المشروع شارفت على الانتهاء من زراعة 70 ألف فدان بالقمح للعروة الشتوية ، ممولة من قبل البنك الزراعي.

إلى جانب زراعة 5 آلاف فدان بمحصول زهرة الشمس مشيرًا إلى عدم وصول كل الكميات المطلوبة من سماد اليوريا لزراعة القمح.

وقال عبده في تصريح لــ(وكالة السودان للأنباء) إن إنتاجية محصول القطن بلغت (12) قنطارًا للفدان في المساحة المزروعة البالغة 41 ألفًا و945 فدانًا بينما بلغت الإنتاجية في محصول الذرة 2/1 طن للفدان في المساحة المزروعة البالغة 47 ألفًا و920 فدانًا.

و أشار إلى أن عمليات الحصاد جارية لمحصولي الفول السوداني في مساحة 39ألفًا و900 فدان ومحصول العدسية 18 ألفًا و495 فدانًا مؤكدًا استقرار الموسم الزراعي بشقيه الصيفي والشتوي.

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