مراجعة شاملة لآليات توزيع غاز الطبخ بالخرطوم





أجرى والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة مراجعة شاملة لعملية توزيع غاز المنازل وغاز المخابز، بداية من استلامه من وزارة النفط عبر الشركات المعتمدة إلى مرحلة التوزيع للمستهلك عبر الوكلاء.

وشدد الوالي لدى اجتماعه، بكافة الجهات المختصة على ضرورة التأكد من سلامة قنوات توزيع الغازعبر الوكلاء حتى وصوله للمستهلك، ومنع تهريبه خارج القنوات الرسمية ومحاربة المتاجرين بقوت المواطنين.

وطالب الجهات الأمنية والرقابية المشرفة على توزيع الغاز بتكثيف جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل متلاعب في الغاز.

وأشار الوالي إلى توجيهات سابقة للمحليات بحصر ومراجعة وكلاء الغاز في الأحياء والتأكد من مدى التزامها بالتوزيع والمواصفات الاشتراطات.

واستمع الوالي المكلف إلى معوقات عمل الشركات التى تمثلت في ضعف قيمة الترحيل وتأخر استلام الحصة المخصصة لكل شركة من المستودعات الرئيسة. ووعد بعقد لقاءات مشتركة مع الجهات الاتحادية المعنية لوضع الحلول المناسبة لضمان استمرار تدفق الغاز في أحياء الولاية دون انقطاع.

السوداني