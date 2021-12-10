الهيئة العربية للاستثمار: توقع اتفاقيات تعاون بقيمة (600) مليون دولار





وقعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، اتفاقيات تعاون بقيمة 600 مليون دولار، خلال فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط 2021م

وشاركت الهيئة، للعام الخامس على التوالي في معرض سيال الشرق الأوسط خلال الفترة 7 – 9 ديسمبر 2021م بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

وقال رئيس الهيئة العربية للاستثمار، محمد بن عبيد المزروعي، وفق صحيفة السوداني إن الهيئة تتمتع بخبرة واسعة اكتسبتها في مجال الاستثمار الزراعي في أكثر من 12 دولة عربية وأنشأت خلال هذه الفترة 53 شركة ومشروعًا لإنتاج وتصنيع السلع الغذائية الأساسية من السكر، الزيوت، الدواجن، الألبان، الأسماك، الحبوب الزراعية والبذور المحسنة، والفواكه والخضر، وأضاف : مشاركة الهيئة هذا العام في معرض سيال الشرق الأوسط هي امتداد لتواجدها السنوي في عدد من المعارض المختصة بالمجال الزراعي، مشيرًا الى ان مشاركة هذا العام تميزت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بإجمالي تكلفة استثمار تبلغ 600 مليون دولار أمريكي، مع شركات متخصصة تمهيداً لإنشاء مشاريع رائدة، في مجالات عدة للأسمدة والخدمات اللوجستية والحلول الزراعية الذكية وإنتاج محاصيل مهمة ذات عوائد مرتفعة.

ويذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤسسة مالية عربية، تأسست في العام 1976، برأسمال 729 مليون دولار أمريكي، وتُسهم في رأس مال 53 شركة قائمة وشركات أخرى قيد التأسيس، وتتوزع شركاتها ومشاريعها على 12 دولة عربية، وتمتلك الهيئة، خبرات واسعة في مجال الاستثمار والتصنيع الزراعي.

كوش نيوز