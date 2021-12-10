البرهان يزور ترك في المستشفى ويطمئن على صحته قبل سفره لدولة الاردن





ترك الي الأردن

يرافقه استشاري أمراض القلب إبن سنكات البروفيسور محمد الأمين احمد اسماعيل

الناظر ترك يتجه صباح السبت ١١ ديسمبر الي المملكة الاردنية الهاشمية بطائرة خاصة بغرض إجراء مراجعات طبية بعد خضوعه لعملية مسالك بولية بمستشفي علياء الاسبوع الماضي وكذلك لقضاء فترة نقاهة بعد ذلك

زاره مساء الجمعة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في المستشفى للاطمئنان على صحته وقد سبق أن زاره أيضاً عدد من القادة والساسة ورموز في المجتمع والإدارة الأهلية منهم ناظر عموم البني عامر على محمد إبراهيم دقلل وناظر الحباب كنتيباي حامد بن كنتيباي حسين ووالي كسلا الأسبق صلاح على آدم وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة.

كتبه عبدالقادر باكاش