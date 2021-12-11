سفير تركيا في السودان: الحادث معزول ولا يؤثر على العلاقات بين البلدين





أكد اللواء ركن الخير عبدالله ابو مريدات رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع ان العلاقات السودانية التركية علاقات راسخة علي مدي التاريخ مثمنا دعم تركيا للسودان في جميع المجالات.

وابدي الخير تأسفه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار الخرطوم مساء الجمعة بحضور السفير التركي والاتراك المختطفين، ابدي تأسفه للحكومة التركية لخطف المهندسين في مدينة الفاشر الذين كانوا يعملون في خدمة السودان، مشيدا بالاجهزة الامنية بالوصول الى الاخوة الاتراك عبر عملية امنية محكمة ودقيقة شاركت فيها جميع الاجهزة الامنية والمواطنين .

وقال ابومريدات انه تم القبض على بعض مجموعة من الجناة وهم قيد التحري والتحقيق وتتم متابعة الآخرين مؤكدا ان الاجهزة الامنية المختلفة تعمل بتنسيق كامل .

وقال السفير التركي ان المهندسين الذين تم اختطافهم كانوا يعملون في محطة توليد الكهرباء بمدينة الفاشر، مؤكدا ان السفارة كانت على اتصال بالمسؤولين السودانيين طيلة فترة الاختطاف مؤكدا متابعتهم مع وزارة الخارجية والاجهزة الامنية.

واشاد السفير باهتمام وبذل جهود الحكومة السودانية وحكومة اقليم دارفور والاجهزة الامنية المختلفة بفك اسر المختطفين والقبض على بعض الجناة، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقة والصداقة بين شعبي الدولتين .

واكد السفير ان الحادث معزول ولن يؤثر على مستوى العلاقة الاستراتيجية بين السودان وتركيا وان العلاقات مع السودان ممتدة وقوية ولدينا تاريخ وعادات مشتركة .

الخرطوم 10-12-2021 (سونا)