شاهد: صورة عائلية حديثة لرئيس وزراء السودان السابق لحمدوك تشعل منصات التواصل الاجتماعي





أشعلت صورة حديثة لرئيس وزراء السودان السابق الدكتور محمد طاهر إيلا منصات التواصل الإجتماعي في السودان، ونشرت الصورة أيضاً صفحة بورتسودان اليوم على فيسبوك وكتبت (أحدث صورة لرئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا مع أبنه إبراهيم .. تحياتنا لأبن الشرق البار)، وانهالت عليها التعليقات مثل “كان ما ايلا ماكان الطريق وصل ابو حبيرة”، “بلد ما فيها ايلا يا حليلا” .

وتشير كوش نيوز أن محمد طاهر إيلا كان أخر رئيس وزراء في النظام السابق الذي انتهى بثورة ديسمبر الشعبية التي إنحاز لها الجيش السوداني يوم 11 أبريل 2019 ، وتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء خلفاً لمحمد طاهر ايلا، نتيجة إتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش ومجموعة من القوى السياسية التي قادت التظاهر ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.



ومحمد طاهر ايلا هو سياسي سوداني، ولد في 1950 في جبيت شرقي السودان. نشط حزبياً في حزب المؤتمر الوطني وعين واليا لولاية البحر الأحمر عام 2005 حيث شهدت الولاية في عهده طفرة هائلة وأصبحت عاصمتها بورتسودان من أجمل المدن السودانية، ثم واليا لولاية الجزيرة عام 2015 . وشغل منصب رئيس وزراء السودان (23 فبراير 2019 – 11 أبريل 2019).

الخرطوم (كوش نيوز)