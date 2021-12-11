مقاومة الحصاحيصا تسير موكباً سيراً على الإقدام للمشاركة في مليونية 19 ديسمبر





أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الحصاحيصا إعتزامها تسيير موكب سيراً على الاقدام حتى الخرطوم للمشاركة للمشاركة في مليونية 19 ديسمبر على أن تحدد لجان المقاومة المختلفة عددا من ثوار كل قرية بالمحلية يتناوبون حمل اللافتات بإسماء مناطقهم حتى الوصول للخرطوم ، ونوهت تنسيقية مقاومة الحصاحيصا في بيان لها إلى انه تم التنسيق مع لجان مقاومة أبو عشر التى أكدت جاهزية الثوار للتحرك مع الموكب حتى الوصول للعاصمة، كما سيتم تنظيم مخاطبات جماهيرية بكل المدن الكبيرة في مسار الموكب، ودعوة الثوار على طريق الحصاحيصا الخرطوم للإنضمام للموكب الراجل، الذي حددت له لجان إعلامية وسياسية ولجان للتأمين والحماية حتى الوصول لوجهته النهائية. وإشارت الى ان لجان مقاومة الحصاحيصا توافقت على برنامج ثوري مستمر حتى إسقاط النظام الانقلابي وتعاهدت فيه اللجان على خلع جلباب التحزب والعمل بدون أي لافتات سياسية لاستعادة الثورة المجيدة.وذكرت قرر الإجتماع إقامة موكب مركزي فى الثالث عشر من ديسمبر المجيد تكون نقطة الالتقاء النهائية له بمنطقة أربجي، تعقبه ندوة سياسية تكون منصتها بميدان الشهداء بأربجي.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة