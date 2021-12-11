شاهد بالفيديو.. بملابس قصيرة ومثيرة للجدل..الفنانة السودانية جواهر تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص الفاضح على طريقة (ورا ورا)





أثارت المطربة السودانية الشهيرة جواهر جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثار مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المطربة خلال إحدى الحفلات الخاصة بإحدى صالات الأفراح ردود أفعال واسعة.

الفنانة المعروفة ظهرت في الحفل الذي أحيته وهي ترتدي ملابس قصيرة عبارة عن (بنطلون) قصير, ولم تكتفي بذلك بل زادت من الإثارة بتقديمها لفاصل من الرقص المثير على طريقة (ورا ورا) الشهيرة كما يسميها متتبعي الحفلات الراقصة في السودان.

متابعوا المقطع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قادوا حملة من الانتقادات ضد المطربة, حيث طالبها الكثير منهم باحترام تاريخها الفني الكبير.

بينما دافع بعض المعلقين عنها وذكروا أن بعض المطربات بفعلن أكثر من ذلك, ومن الطبيعي أن تظهر بالطريقة التي تناسبها وتناسب مزاجها طالما الحفل خاص على حد تعبيرهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين