شاهد بالفيديو.. قبل ساعات من عقد قرانهما.. فتاة سودانية تتعرض لصدمة قوية من فارس أحلامها “المغترب” وتطلب من المتابعين مساعدتها





كشفت ناشطة سودانية تقوم بنشر مقاطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن معاناة فتاة لجأت لها في صدمة حقيقية تعرضت لها قبل لحظات من عقد قرانها على فارس أحلامها المغترب خارج السودان.

وروت الناشط بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين القصة كاملة حيث أكدت أن القصة بدأت بوقوع الفتاة في حب الشاب الذي وعدها بالزواج قبل السفر خارج البلاد.

وتابعت: بالفعل أوفى الرجل بوعده وأحضر أهله ومعهم كل مستلزمات الزواج وقام أهله مع أهل الفتاة بتحديد موعد الزواج والذي تم تحديده بالفعل.

https://fb.watch/9Q3_JoGYn3/

وأضافت الناشطة في روايتها للقصة: المفاجأة كانت في حضور فاعل خير للعروس, حيث أخبرها بأن الرجل الذي تود الزواج منه متزوج وله أولاد لتصاب الفتاة بصدمة كبيرة.

وختمت الناشطة القصة التي تابعتها محررة موقع النيلين بأنها نصحت الفتاة التي لجأت إليها وطالبت الجميع بمساعدتها من أجل اتخاذ الخطوة المناسبة بأن تتحرى جيداً منه فإن وجدته شخص محترم ويكن لها الاحترام والتقدير فعليها بمواصلة الرحلة معه واتمام الزواج فليس في ذلك مشكلة حتى وإن كان متزوج.

كما نصحت جميع الرجال بالوضوح من الفتاة التي يريدون الارتباط بها خوفاً على مشاعرها وعلى خيبة الأمل التي ستصيبها بعد اكتشافها للحقيقة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين