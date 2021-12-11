الامم المتحدة تشدد على حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي





أكدت الأمم المتحدة ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد منذ سبعة عقود أرسى إلى المساواة والكرامة لكل إنسان ، وواجب على كل حكومة توفير بيئة تمكن فيها لشعبها التمتع بحقوقهم وممارستها كأساس للحرية والعدالة ، والسلام في العالم.

وأوضحت في بيان لها أمس أن موضوع اليوم الدولي لحقوق الإنسان هذا العام عن: “المساواة ، والحد من عدم المساواة ، والنهوض بحقوق الإنسان” على المبدأ الأساسي للكرامة وعالم خالٍ من التمييز ، عالم يتم فيه تمكين النساء والشباب واحترام حقوق الأطفال.

وأشار البيان إلى انخراط الأمم المتحدة في السودان مع النساء السودانيات بما في ذلك ناشطات من دارفور، اللائي أعربن عن تصميمهن على مواصلة المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السودان وذلك خلال حملة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” لهذا العام.

وأكد البيان حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي، وضرورة السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية، وحماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة