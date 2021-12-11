ثوار بري الدراسة يكملون اليوم البناء القاعدي





اقترب ثوار بري الدرايسة من إكمال عملية التنظيم والبناء القاعدي وتنعقد اليوم ختام فعالية المؤتمر القاعدي التأسيسي.

وقالت لجنة مقاومة الصافية , إمتداد شمبات ، والتغيير حلفاية الملوك في بيان مشترك أن ثوار بري يخطون بذلك خطوة عظيمة ونوعية في الطريق الضروري لتنظيم قوى الثورة وبناء أجسامها قاعدياً وديمقراطياً ومؤسسياً.

واعلنت لجان المقاومة الثلاثة مشاركتها في فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر القاعدي التأسيسي للجنة واعتبرت أن مشاركتها فرض عين وواجب لا مناص منه لإنجاز كل أهداف الثورة؛ لجهة ان إحداث تغيير جذري في الواقع الاجتماعي والسياسي البائس للبلاد وإنقاذ ديسمبر من مصير الثورات التي تلت الاستقلال لن يتأتى إلا بانتظام كل القوى الثورية في أجسام قاعدية ديمقراطية معبرة عنها وقادرة على الدفع نحو الانتقال وتأسيس الدولة المنشودة.

صحيفة الجريدة