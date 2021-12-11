فرغت من عمل جديد سيكون بمثابة مُفاجأة لجمهورها .. إيمان لندن: (أنا ما كسلانة)!!





نفت الفنانة إيمان لندن عن نفسها صفة الكسل التي وصفها بها البعض, وأكدت أنها ظلت تقدم جديدها من الأغنيات ولم تنقطع عن جمهورها حتى فترة غيابها الطويلة عن السودان, وأوضحت لندن: (حُبي وعشقي للفن جعلني أكون أكثر قُرباً من جمهوري بما أقدمه من أعمال جديدة وألحان مُختلفة ومُميّزة طيلة فترة غيابي عن السودان حتى عودتي مؤخراً), واختتمت إيمان حديثها لـ”خبرك” بالقول: (الآن فرغت من عمل جديد سيكون بمثابة مفاجأة لجمهوري بعنوان “الحنان فاقداه” من كلمات الشاعر بكري يوسف وألحان فضل أبو لين).

ويقول مطلع الأغنية:

طرفي جافى النوم والحنان فاقداه

عديت نجوم الليل والحساب عارفاه

صحيفة الصيحة