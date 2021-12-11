تصدير أكثر من (24) ألف رأس من الماشية إلى السعودية





كشف مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم علي ادم عن تصدير 24 ألف و234 رأسا من الماشية إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة مناعة تتراوح ما بين 75% إلى 96%.

وقال ادم لدى تسلمه مهام منصبه إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للالتزام بالإتفاق المشترك بين البلدين الخاصة بالاشتراطات الصحية بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية لتأهيل البنى التحتية ومواعين الصادر المرتبطة بالمحاجر البيطرية والمعامل للعام المقبل تماشياً مع الإشتراطات الصحية العالمية.

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