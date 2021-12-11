بين الدستوري ابو هريرة حسين والموظف محمد ضياء
🟣 أبو هريرة وزير دستوري.
🔹 تم اعتقاله عريساً دون أي تهمة أو محاكمة.
🔹 أصيب داخل المعتقل بتسمم كامل في الدم. ارتفاع حاد في السكري. فشل كامل للرئتين. عمى كامل.
🔹 رفضت الحكومة السماح له بالسفر للعلاج وعلى نفقته الخاصة برغم كل توصيات الاطباء الملحة بذلك.
🔹 مات نتيجة للظروف أعلاه.
🔹 سبب هذه المعاملة هو تصنيفه السياسي: اسلامي.
🟣 محمد ضياء. مجرد موظف مدير شركة حكومية.
🔹 هرب من الشرطة لحظة إعتقاله.
🔹 قفز من أعلى سطح المنزل مما تسبب له في كسر الحوض وارتجاج بالمخ.
🔹 سمح له بالسفر للعلاج في الخارج رغم عدم وجود أي توصية طبية بذلك وإمكانية علاجة بالداخل.
🔹 تم دفع تكاليف السفر والعلاج من مال الشعب السوداني.
🔹 السبب هو تصنيفه السياسي: بعثي.
كاذب من يروج ويضلل الناس بأن هذه هي الدولة المدنية أو الحرية أو العدالة أو الديمقراطية. وكاذب من ينتظر السلام الاجتماعي أو الاستقرار السياسي.
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