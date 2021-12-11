بين الدستوري ابو هريرة حسين والموظف محمد ضياء





🟣 أبو هريرة وزير دستوري.

🔹 تم اعتقاله عريساً دون أي تهمة أو محاكمة.

🔹 أصيب داخل المعتقل بتسمم كامل في الدم. ارتفاع حاد في السكري. فشل كامل للرئتين. عمى كامل.

🔹 رفضت الحكومة السماح له بالسفر للعلاج وعلى نفقته الخاصة برغم كل توصيات الاطباء الملحة بذلك.

🔹 مات نتيجة للظروف أعلاه.

🔹 سبب هذه المعاملة هو تصنيفه السياسي: اسلامي.

🟣 محمد ضياء. مجرد موظف مدير شركة حكومية.

🔹 هرب من الشرطة لحظة إعتقاله.

🔹 قفز من أعلى سطح المنزل مما تسبب له في كسر الحوض وارتجاج بالمخ.

🔹 سمح له بالسفر للعلاج في الخارج رغم عدم وجود أي توصية طبية بذلك وإمكانية علاجة بالداخل.

🔹 تم دفع تكاليف السفر والعلاج من مال الشعب السوداني.

🔹 السبب هو تصنيفه السياسي: بعثي.

كاذب من يروج ويضلل الناس بأن هذه هي الدولة المدنية أو الحرية أو العدالة أو الديمقراطية. وكاذب من ينتظر السلام الاجتماعي أو الاستقرار السياسي.

متداول على منصات التواصل