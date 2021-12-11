الشيوعي: حزب الامة شارك في لجان الاعلان السياسي رغم رفضه المعلن





قلل عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار من تبرؤ حزبي البعث والأمة القومي من إلاعلان السياسي المرتقب ، وقال كرار لـ(الجريدة) بالرغم من نفي عدد من الأحزاب السياسية وقوفها خلف الاعلان السياسي المرتقب إلا أن أحزاب من قوى الميثاق الوطني واعتصام القصر اكدوا ان حزب الامة شارك في اعداد الاعلان السياسي المرتقب، الا ان الموقف الرسمي له رفض الاعتراف ورأى ان ذلك امر طبيعي يعضد موقفه ضد الانقلاب .

وأردف القوى التي ستوقع او توافق على الاعلان السياسي الجديد انما تؤيد الانقلاب العسكري وتشاركه خيانة الثورة، ونوه إلى أن تبرؤ حزب الامة من إلاعلان المرتقب لجهة انه ينظر لتطورات الحراك الثوري في الشارع وضعف المنظومة الانقلابية، وذكر هو لا يريد ان يلدغ من الجحر مرتين، وفي تاريخه اتفاق جيبوتي الذي خصم سابقا من رصيده السياسي ..وأكد أن كل المواقف السياسية مكشوفة امام الجميع اما مع الانقلاب أو مع الثورة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة