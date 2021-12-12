شرطي سوداني يشعل مواقع التواصل بتطوعه بتدريس أطفال فقراء لوحده في محيط عمله (صور)





أشعل شرطي سوداني ، منصات التواصل الاجتماعي، بمبادرته بتدريس أطفال فقراء لوحده، متطوعاً، في محيط عمله بضواحي العاصمة الخرطوم، حُرموا من التعليم بسبب الفقر.

وانتشرت صورا للشرطي “عبدالباقي” وهو يجمع أطفال حوله، من أبناء خفراء المصانع بمنطقة “صافولا” شرقي الخرطوم، ويقوم بتعليمهم عقب الانتهاء من دوامه الرسمي.

وقال “عبدالباقي” في مقطع فيديو رصدته (كوش نيوز) ان عدد الاطفال الذين يقوم بتدريسهم 18 طفلاً، لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم لوجود مدرسة خاصة واحدة بالمنطقة، لايستطيعون دفع تكلفة رسومها لتدني دخول آبائهم الذين يعملون، في درجات عمالية خفراء بالمصانع.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بايجاد حلول لانتظام تعليم هؤلاء الأطفال، وتكريم هذا الشرطي الذي يقوم بجهد مقدر نحوهم، ولفته الانظار لقضيتهم.

الخرطوم: محمد الطاهر