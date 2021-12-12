شاهد بالفيديو: المطربة “أفكار نمش” تعود لإثارة الجدل بعبارات مثيرة في حفل تخريج لإحدى الجامعات السودانية





عادت المطربة أفكار لإثارة الجدل بمنصات التواصل وذلك عقب ظهورها في التغني بحفل تخريج طلاب باحدى الجامعات السودانية .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) للفيديو المتداول على نطاق واسع بموقع التواصل “فيسبوك” فقد كانت أفكار تردد وتعيد لأكثر من مرة بعض الكلمات الخادشة للحياء والغير لائقة بها كفتاة سودانية ناهيك عن كونها مطربة.

غضب إسفيري كبير من قبل رواد مواقع التواصل بعد سماعهم للإلفاظ الغير حميدة من المطربة أفكار، حيث قالوا الي اين تريد أن تصل تلك “القونة” واين الجهات ذات الاختصاص نريدها أن تضع حدا لمثل تلك الأغاني الهابطة والخادشة للحياء.

الخرطوم : (كوش نيوز )