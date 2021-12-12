شاهد بالصور: نيولوك جديد للمُطربة “نانسي عجاج” يخطف قلوب رواد التواصل





خطفت آخر إطلالة للمطربة السودانية نانسي عجاج بنيولوك جديد، قلوب رواد التواصل الاجتماعي.

وظهرت “عجاج” من خلال صور متداولة بقصة شعر جديدة وهي تبدو في غاية اللطف والجمال، وعلق البعض (من غير قصة شعر هي ملكة القلوب)، فيما أشار آخرون إلى حفاظها على اناقتها ونضارتها مهما تقدم بها العمر.



“نانسي عجاج” من مواليد أم درمان في الثاني من مارس عام 1979. نشأت نفي أسرة فنية معروفة فهي الابنة الكبرى للراحل بدر الدين عجاج. أمها نوال المبارك عبد السلام جدها من والدتها هو العمدة المبارك. منذ بواكير الطفولة تفتحت على سماع الموسيقى مما ساهم في نضجها الفني.

كانت انطلاقة نانسي الحقيقية في هولندا، وهي مقيمة فيها، حيث شاركت بمصاحبة والدها لأول مرة في حفل بمدينة هارلم الهولندية في مارس 1999، قدمت فيه أغنية “وداعا روضتي الغنا” و”يا روحي أنصفني”.

الخرطوم: (كوش نيوز)