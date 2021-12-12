أليس أمن وإستقرار الشرق الأوسط كله في يد الخرطوم ؟؟





( من غيرنا ؟؟ )

أضربوا عمال ميناء بورتسودان فصرخت دولة (جنوب السودان ) بسبب عدم وجود منفذ لصادرات نفطها سوى ميناء بورتسودان .. دولة (اثيوبيا) دائما” في طاولات التفاوض تتحدث عن حصتها في ميناء بورتسودان لانه المنفذ الوحيد لأثيوبيا .. (جمهورية مصر العربية ) لا تضمن سلامة أمنها القومي في ظل وجود مياه اقليمية مشتركة و حدود برية وعرة و لا حتى سلامة أمنها المائي إلا برضى و تعاون السودان .

عندما ينعدم الخبز و الوقود في كسلا تجوع دولة (اريتريا ) و عندما تشتعل النيران في دارفور ترتجف الانظمة الحاكمة في (ليبيا )و (تشاد ).. و عندما يلعب بعض الصيادين في البحر الأحمر تقلق المملكة العربية (السعودية) و يرتعد الصهاينة في (إسرائيل) و عندما تنتشر قواتنا في الصحراء الكبرى تبتهج القارة العجوز ( اوربا) و تضمن امنها و استقرارها .

و ما لا نعلمه من كروت رابحة نملكها يفوق ما ذكرناه ، و بعد كل هذا يحاول ساستنا العملاء و قصيري النظر أن يقنعونا بأن حلول مشاكل السودان بيد المجتمع الدولي و الإقليمي ، بالله عليكم أليست مشاكل المجتمع الدولي و الإقليمي بيد الخرطوم ؟؟

أليس أمن و إستقرار الشرق الأوسط كله في يد الخرطوم ؟؟

نزار العقيلي